Tekirdağ'da restore edilen 168 yıllık deniz feneri törenle açıldı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde aslına uygun restore edilen 168 yıllık Fransız Deniz Feneri, törenle hizmete açıldı.
Marmaraereğlisi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yılında belediye tarafından restore edilen 168 yıllık Fransız Deniz Feneri, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Açılışa; Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, Perinthos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, fenerin restorasyonuna katkı sağlayan firmanın yönetim kurulu başkanı Oya Aksoy ile vatandaşlar katıldı.
'CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN'
Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, geçmişte denizciler için önemli bir rehber olan deniz fenerinin bugün tarihin bir rehberi niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu yapının aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ilçemize kazandırılması, geçmişimize sahip çıkma irademizin somut bir göstergesidir. Bu vesileyle restorasyon çalışmalarına destek veren aile öncülüğü için Marmaraereğlisi Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
İlçemizin tarihi kimliğini koruyup geleceğe taşıyacak her adım, Marmaraereğlisi'nin marka değerini güçlendirmektedir. Bu duygularla Cumhuriyetimizin 102'nci yılını bir kez daha kutluyor, bu tarihi deniz fenerinin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.