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Tel Aviv'de büyük yıkım

Tel Aviv'de büyük yıkım

04:0015/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Terörsüz Türkiye ile refah dönemi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 'Terörsüz Türkiye'nin milli birlik ve kardeşlik projesinin adı olduğunu vurguladı. Bolat, "Terörle mücadeleye giden kaynaklar artık kalkınmaya, gelişmeye ve halkımızın refah ve satın almasını güçlendirmeye ayrılacak" dedi.


İşgalci gücün kalbi de vuruldu: Tel Aviv'de büyük yıkım

İsrail’e önceki gece misillemede bulunan İran’ın füzelerinin bir bölümü “Demir Kubbe” ile ABD’nin hava savunma sistemleri THAAD ve Patriot’ları aşarak Tel Aviv’de büyük yıkıma yol açtı. Dün gün ağarınca İsrail’in başkentinde birçok binanın enkaz haline geldiği ve araçların hurdaya döndüğü görüldü.


Fenerbahçe'den Schick hamlesi

Forvet hattını takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Alman ekibi Bayer Leverkusen’in Çek golcüsü Patrik Schick’i listesine aldı. Futbol Direktörü Devin Özek, Leverkusen’den tanıdığı oyuncu için temaslara başladı. Sarı-lacivertliler, transfer için şartlarını zorlayacak.

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