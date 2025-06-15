Tel Aviv'de büyük yıkım

Terörsüz Türkiye ile refah dönemi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 'Terörsüz Türkiye'nin milli birlik ve kardeşlik projesinin adı olduğunu vurguladı. Bolat, "Terörle mücadeleye giden kaynaklar artık kalkınmaya, gelişmeye ve halkımızın refah ve satın almasını güçlendirmeye ayrılacak" dedi.



