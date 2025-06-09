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Terör bitti yaylalara huzur geldi

Terör bitti yaylalara huzur geldi

04:009/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler.

Gabar’da sondaj ve üretim yarışı

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefinin sembol projelerinden Gabar sahasında 45 ayda 32,6 milyon varil ham petrol üretildi. Bölgede bugüne kadar 150 kuyu açılırken, bu kuyuların 113’ünde aktif üretim aşamasına geçildi. 40 kuyuda sondaj çalışmaları tamamlandı. Bölgedeki petrol sahaları üretimde birbiriyle yarışıyor.


Terör bitti yaylalara huzur geldi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, yeniden öz kimliğine kavuşuyor. Güvenlik nedeniyle bölgeyi terk eden çiftçiler evlerine dönüyor. Terör yüzünden yıllardır adeta baharı ve yaylayı unutan halk, şimdi mevsimin tadını çıkarıyor. Tarım ve hayvancılık da canlanıyor.


Her şeyi yapacağız

﻿A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, ABD ile deplasmanda yaptığımız ve 2-1 kazandığımız hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hedeflerini yinelerken, “Elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

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