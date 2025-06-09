Terör bitti yaylalara huzur geldi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, yeniden öz kimliğine kavuşuyor. Güvenlik nedeniyle bölgeyi terk eden çiftçiler evlerine dönüyor. Terör yüzünden yıllardır adeta baharı ve yaylayı unutan halk, şimdi mevsimin tadını çıkarıyor. Tarım ve hayvancılık da canlanıyor.



