Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
TIR'ın üzerindeki asfalt silindiri devrildi

TIR'ın üzerindeki asfalt silindiri devrildi

17:3324/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, TIR’ın üzerindeki asfalt silindiri yola devrildi. Kazada silindirin sürücü kabinindeki F.E., yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR’ın üzerindeki asfalt silindiri bilinmeyen nedenle yola devrildi. Bu sırada silindirinin sürücü kabinindeki F.E. ise yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından F.E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Silindir, iş makinesiyle yoldan kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.





Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



#kocaeli
#derince
#tır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU EKRANI || TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ E-Devlet başvuru detayları