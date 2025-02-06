Trump'tan ikinci soykırım tehdidi

İnşaatlar bitince tarım, sanayi ve turizme döneceğiz

Adıyaman’da inşaat çalışmaları tamamlandığında tarım, sanayi ve turizm sektörlerini kapsayan yeni yatırım planları devreye alınacak. Adıyaman TSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, “Tarıma dayalı ihtisas OSB kurmak için çalışmalara başladık. 2026’nın turizmde Nemrut Yılı ilan edilmesine dair yoğun çaba sarf ediyoruz. Ayrıca gastronomi merkezini de haziran-temmuz gibi tamamlayacağız” dedi.



