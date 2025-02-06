Trump'tan ikinci soykırım tehdidi

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 06 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İnşaatlar bitince tarım, sanayi ve turizme döneceğiz
Adıyaman’da inşaat çalışmaları tamamlandığında tarım, sanayi ve turizm sektörlerini kapsayan yeni yatırım planları devreye alınacak. Adıyaman TSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, “Tarıma dayalı ihtisas OSB kurmak için çalışmalara başladık. 2026’nın turizmde Nemrut Yılı ilan edilmesine dair yoğun çaba sarf ediyoruz. Ayrıca gastronomi merkezini de haziran-temmuz gibi tamamlayacağız” dedi.
ABD Gazze'yi işgal edecek
ABD desteğiyle 15 ay boyunca soykırım yapan İsrail yine de Gazze’yi insansızlaştırmayı başaramadı. Filistinliler büyük direnişle vatanlarına sahip çıktı. Şimdi ise ABD Başkanı Trump, bizzat 2 milyon Filistinliyi sürgün edip topraklarını gasbetmekle tehdit etti. Dünya Trump’a büyük tepki gösterirken Hamas, “Sürgün planına direneceğiz” dedi.
Fenerbahçe farka koştu
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayan Fenerbahçe rakibini farklı mağlup etti. 2'de 2 yapan sarı-lacivertli takımın gollerini En-Nesyri (2), Talisca, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş attı. Fenerbahçe'de 3 stoper üst üste sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.