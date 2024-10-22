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Tüm sahili sardı: Tekirdağ'da lodos nedeniyle kırmızı yosun birikti

Tüm sahili sardı: Tekirdağ'da lodos nedeniyle kırmızı yosun birikti

19:5222/10/2024, Salı
AA
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Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları, lodosun getirdiği kızıl yosunlarla birlikte adeta kızıla boyandı. Yosunların doğal yollarla uzaklaşacağı kaydedildi.

Kentte iki gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.


Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer yosunların zaman zaman rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.



Durumun normal olduğunu bunun bir kirlilik ifade etmediğini belirten Tecer, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Bu mevsimlerde bu durum normal." dedi.



Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da yosunların sadece kötü görüntü ve kokuya neden olduğunu belirtti.



Pehlivanoğlu, yosunların havanın normale dönmesiyle dağılacağını dile getirerek, yosunları görenlerin korkmaması gerektiğini aktardı.



#Kırmızı
#Yosun
#Tekirdağ

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