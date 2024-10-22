Tüm sahili sardı: Tekirdağ'da lodos nedeniyle kırmızı yosun birikti

Durumun normal olduğunu bunun bir kirlilik ifade etmediğini belirten Tecer, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Bu mevsimlerde bu durum normal." dedi.







