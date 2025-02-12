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Türk kıyılarının "yerli muhafızları" görev başında

Türk kıyılarının "yerli muhafızları" görev başında

15:4912/02/2025, Çarşamba
AA
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Antalya'da üretilen 170'ten fazla özgün ve yerli tasarım kontrol botu, Türk kıyılarının güvenliğini sağlamak üzere görev başı yaptı. Yerli üretim botlar, kıyı güvenliği ve deniz güvenliğine büyük katkı sağlayacak.

Savunma Sanayi Başkanlığı ile 18 Şubat 2019'da imzalanan sözleşmeyle Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ARES Tersanesince yürütülen sahil güvenlik botu üretimi projesinde son aşamaya gelindi.

Proje kapsamında üretilmesi planan 188 bottan, 170'den fazlası tamamlanarak teslim edildi.

Savunma Sanayi Başkanlığı ile 18 Şubat 2019'da imzalanan sözleşmeyle Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ARES Tersanesince yürütülen sahil güvenlik botu üretimi projesinde son aşamaya gelindi.

Proje kapsamında üretilmesi planlanan 188 bottan 170'den fazlası tamamlanarak teslim edildi.

Birkaç ay içinde son sevkiyatların teslim edilmesiyle proje tamamlanmış olacak.

İki iç dizel motor ve su jetleri ile karbon takviyeli gelişmiş kompozit kullanılarak vakum infüzyon teknolojisiyle üretilen botlar, denizlerde düzensiz göç, kaçakçılıkla mücadele, arama kurtarma ve güvenlik operasyonlarında kullanılacak.

12 metre boyundaki ARES 35 FPB (Fast Patrol Boat-Süratli Devriye Botu) azami 35 knot sürat ve 160 deniz mili menzile sahip. Türk Loydu norm ve kurallarına göre inşa edilen botlar, Türkiye'nin tüm kıyılarında faaliyet gösteriyor.

#Savunma sanayi
#Antalya
#kıyı

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