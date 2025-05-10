Türkiye iç cepheyi güçlendirmeli

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Medeniyet geçmişi olanlar yükselecek
MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu geniş bir katılımla yapıldı. Genel Başkanlığa seçilen Burhan Özdemir, yeni görevi büyük bir sorumluluk ve ortak akılla yürüteceğini belirtti. Özdemir, "Gazze’deki vahşet ve ABD-Çin ekonomik gerilimi göstermektedir ki, 21. yüzyılın savaşları daha çok 'medeniyetler arası' olacak. Hiçbir devlet, parçası olduğu medeniyetin meselelerine bigâne kalamayacak; etkili bir 'medeni-milli devlet' olmaya çabalayacaktır" dedi.
Fenerbahçe umudunu sürdürdü
Süper Lig'de 35. haftanın açılış maçında deplasmanda Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe şampiyonluk umudunu son 3 haftaya taşıdı. Sarı-lacivertli takıma 3 puanı getiren golleri Mert Müldür, Skriniar, En-Nesyri ve Oğuz kaydetti. Piatek ile bir penaltıdan yararlanamayan ev sahibi ekibin golünü ise Ömer Faruk attı.