Türkiye iç cepheyi güçlendirmeli

Medeniyet geçmişi olanlar yükselecek

MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu geniş bir katılımla yapıldı. Genel Başkanlığa seçilen Burhan Özdemir, yeni görevi büyük bir sorumluluk ve ortak akılla yürüteceğini belirtti. Özdemir, "Gazze’deki vahşet ve ABD-Çin ekonomik gerilimi göstermektedir ki, 21. yüzyılın savaşları daha çok 'medeniyetler arası' olacak. Hiçbir devlet, parçası olduğu medeniyetin meselelerine bigâne kalamayacak; etkili bir 'medeni-milli devlet' olmaya çabalayacaktır" dedi.