Türkiye ile savaşa hazırlanalım

Enerjide çıta yükseliyor

Türkiye'de 2024'te kamu ve özel sektör tarafından 2 milyar 800 milyon metreküp doğal gaz ve 35 milyon varil yerli ham petrol üretildi. Çıtayı yükselten Türkiye, bu yıl ise 3 milyar metreküp doğal gaz ve 38 milyon varil petrol üretimi hedefliyor.



