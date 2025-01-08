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Türkiye ile savaşa hazırlanalım

Türkiye ile savaşa hazırlanalım

04:008/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 08 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 08 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Enerjide çıta yükseliyor

Türkiye'de 2024'te kamu ve özel sektör tarafından 2 milyar 800 milyon metreküp doğal gaz ve 35 milyon varil yerli ham petrol üretildi. Çıtayı yükselten Türkiye, bu yıl ise 3 milyar metreküp doğal gaz ve 38 milyon varil petrol üretimi hedefliyor.


Türkiye ile savaşa hazırlanalım

Suriye’de Baas rejiminin yıkılıp yerine Türkiye ile dostluk ilişkisine sahip bir yönetimin gelmesi İsrail’in kimyasını bozdu. Netanyahu’nun görevlendirdiği Nagel Komitesi, yazdığı raporda İsrail’in bölgedeki etkisini gittikçe artıran Türkiye ile savaşmaya hazırlanması gerektiğini savundu.


Kazanmayı hatırladı

Beşiktaş, Ziraat Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Sivasspor’u mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Rafa Silva’nın golüyle kazandığı maçla birlikte kupaya iyi bir başlangıç yapmış oldu. Ligde uzun süredir kazanmakta zorlanan Kartal, bu galibiyetle bir nebze de olsa nefes aldı

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