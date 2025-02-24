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Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler..
Yatırımcının Türkiye ilgisi devam ediyor
Küresel doğrudan yatırımların %8 azaldığı 2024 yılında Türkiye; % 5,6’lık artışla 11,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çekti. Londra’da konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, “Böyle bir ortamda Türkiye'nin yatırımlarını yüzde 5,6 artırmış olması, aslında uluslararası yatırımcı ilgisinin pozitif olarak devam ettiğini gösteriyor” dedi.
Türkiye Yüzyılı için canla başla
AK Parti’nin “Türkiye Yüzyılı”nın ilk kongresi olan 8. Olağan Büyük Kongresi’nde MKYK’nın yarısı değişti. Yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür konuşmasında “Yola çıktığımız andaki heyecanla, yola çıktığımız günkü coşkuyla Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için canla, başla koşturacağız” dedi.
Fırtına moral buldu
Süper Lig’in 25. Haftasında evinde Gaziantep FK’yi ağırlayan Trabzonspor, rakibine geçit vermedi. Bordo- mavililer, Banza (2) ve Visca’nın golleriyle 3 puanı alırken, Semih ve Maxim’in golleri misafir takıma yetmedi. Fırtına, bu galibiyetle Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı kritik Çaykur Rizespor maçı öncesi moral buldu.