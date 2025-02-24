Türkiye Yüzyılı için canla başla

Yatırımcının Türkiye ilgisi devam ediyor

Küresel doğrudan yatırımların %8 azaldığı 2024 yılında Türkiye; % 5,6’lık artışla 11,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çekti. Londra’da konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, “Böyle bir ortamda Türkiye'nin yatırımlarını yüzde 5,6 artırmış olması, aslında uluslararası yatırımcı ilgisinin pozitif olarak devam ettiğini gösteriyor” dedi.



