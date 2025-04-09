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Türkiye'den 5 ülkeye pasaport olmadan gitmek mümkün: İşte o ülkeler

Türkiye'den 5 ülkeye pasaport olmadan gitmek mümkün: İşte o ülkeler

Halil Akkoç
Halil Akkoç
09:469/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye'den 5 ülkeye sadece yeni tip kimlik kartı ile vizesiz seyahat etmek mümkün. En son 1 Nisan 2021 tarihinde Azerbaycan'ın da eklenmesiyle pasaport olmadan seyahat edilen ülke sayısı 5'e yükselmişti. Peki Türkiye'de vizesiz, pasaportsuz kimlikle gidilen 5 ülke hangileri...

KKTC


Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın KKTC’ye geçerli kimlik belgeleri ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle eski tip nüfus cüzdanları ile seyahat uygulaması sona erecek olup, KKTC’ye seyahat edecek vatandaşlarımız yalnızca yeni nesil Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını kullanabilecektir.

Gürcistan


Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan’a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Moldova


Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Azerbaycan


Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan’a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.

Ukrayna


Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Vatandaşlarımız geçerli biyometrik kimlik belgeleri (yeni tip kimlik kartı) ile, Türkiye’den seyahat etmek şartıyla, Ukrayna’ya vizesiz olarak giriş yapabilmektedirler.

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