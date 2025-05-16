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Ülkeye kaçak yolla getirildi: Tam 8 bin 273 tane, hepsine el konuldu

Ülkeye kaçak yolla getirildi: Tam 8 bin 273 tane, hepsine el konuldu

23:3116/05/2025, الجمعة
DHA
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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 8 bin 273 adet sülük ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişiye toplam 755 bin 554 TL ceza kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'na, yurda giriş yapmak üzere gelen 2 otomobilde arama yaptı. 

Aramada yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen ve alternatif tıpta kullanıldığı belirtilen 8 bin 273 sülük ele geçirildi. 

Olayda kullanılan 2 otomobile el konulurken, 6 kişiye toplam 755 bin 554 lira idari para cezası kesildi. 

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