Ünlü bebek markasının ürünleri için toplatma kararı: Raflarda bir tane bile kalmayacak

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere yönelik denetimlerinde yeni bir karara imza attı. Ünlü bir bebek markasının piyasada satışa sunduğu “Hello Baby” markalı ürün, çocuk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle piyasadan toplatılacak. Bakanlık, karar doğrultusunda ürünün raflardan tamamen kaldırılacağını ve piyasaya yeniden arz edilmesinin yasaklandığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yürüttüğü denetimlerde çocuk sağlığı açısından riskli bulunan ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Denetimler kapsamında güvenli olmadığı belirlenen ürünlerin piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi.
Son olarak, ünlü bir bebek firmasına ait “Hello Baby” markalı çocuk peluş çantasının piyasaya arzı yasaklandı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ürünün çocuklar için ciddi risk oluşturduğu belirtildi.
Söz konusu çantanın toplatılma gerekçesi olarak, “Boğulma (ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması)” riski gösterildi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Oyuncak Güvenliği - Mekanik ve Fiziksel Özellikler (TS EN 71-1) kapsamında yapılan testler sonucunda, küçük parça oluştuğundan 3 yaş altı çocuklar için boğulma tehlikesi içermektedir.”
Raflardan tamamen kaldırılacak
Bakanlık, karar doğrultusunda ürünün raflardan tamamen kaldırılacağını ve piyasaya yeniden arz edilmesinin yasaklandığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.
İşte Bakanlığın yeni paylaştığı liste ve piyasadan kaldırılacak ürünler...