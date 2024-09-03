Ürküten görüntü: Konya'da 100 metre çapında yeni obruk oluştu

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bölge sakinlerinden Mehmet Özata, olayla ilgili şunları söyledi:





"Karapınar Mısırlı Yaylası köyündenim. Bugün babamla görüşmüştük, koyunları otlatan çoban, bir yerin çöktüğünü söylemiş. Geldik baktık, gerçekten büyük bir çöküntü var. Diğer obruklardan çok farklı görünüyor. Durum bu."