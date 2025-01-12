Üsküdar'daki deniz kirliliği ekipleri harekete geçirdi: Gerekli işlemler yapılacak

İstanbul Üsküdar'da kanalizasyon suyunun denize akması sonucu çevre kirliliği oluşurken suyun aktığı yer kahverengiye dönüştü. Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbarlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Bakanlık tarafından yapılan açılamada denetim ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği belirtilerek 'İnceleme neticesinde atık su deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır' denildi.
Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize aktı.
Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana geldi. Kanalizasyon suyunun aktığı yerde deniz yüzeyi kahverengiye döndü.
"Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor"
Çevre sakini Yücel Kalyoncu, kanalizasyon suyunun aktığı bölgede 4-5 yıl önce çalışma yapıldığını ve bu noktaya gider konduğunu söyledi.
Bazı zamanlar lağımın denize aktığını ifade eden Kalyoncu, "Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor. Bazı günlerde çok yağmur yağdığında, sel olduğunda bu sefer kanalizasyondan caddeye fışkırıyor. O zaman burası insan dışkılarıyla doluyor." dedi.
Kalyoncu, bu durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapıldı falan diyorlar ama yeterli değil. Yine buraya aynı pislikler geliyor. Bir ay önce taştı, yine herkes şikayet etti. Buralar leş gibi kokuyordu. Bizim arkadaşlar başvuruda bulundu. Geliyorlar, bakıyorlar. Bir sorun olmadığı günlerde geliyorlar. Aslında sel bastığı zaman, büyük yağmurlar yağdığı zaman gelseler ve görseler nasıl olduğunu anlarlar."
BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da denize atık su deşarjıyla ilgili inceleme başlattı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar alındığı belirtildi.
Paylaşımda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği bildirilerek, "Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.