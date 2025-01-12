Üsküdar'daki deniz kirliliği ekipleri harekete geçirdi: Gerekli işlemler yapılacak

Kalyoncu, bu durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:





"Yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapıldı falan diyorlar ama yeterli değil. Yine buraya aynı pislikler geliyor. Bir ay önce taştı, yine herkes şikayet etti. Buralar leş gibi kokuyordu. Bizim arkadaşlar başvuruda bulundu. Geliyorlar, bakıyorlar. Bir sorun olmadığı günlerde geliyorlar. Aslında sel bastığı zaman, büyük yağmurlar yağdığı zaman gelseler ve görseler nasıl olduğunu anlarlar."