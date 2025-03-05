Uzman isim Ege'de 'depremcik'lerin sürdüğünü açıkladı: Kuzey doğu uzanımlı bir fay kırılıyor

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki faylardan kaynaklı tektonik deprem sayısının azaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Volkanik kökenli dediğimiz depremlerin de aktiviteleri söz konusu. Yunan bilim insanlarına göre 20 bini bulan volkanik kaynaklı deprem olmuş durumda. Bunlara 'tremor' deniyor yani doğrudan bir deprem değil 'depremcik' diye bir sarsıntı diyebiliriz. Onlar çok sayıda oldu. Hala da devam ediyor ama daha düşük düzeyde, daha düşük seviyede. Bu volkanizmayla tektonik etkinliğin birlikte çalıştığı anlamına geliyor. Aşağıdaki magmanın hareketleriyle o bölgedeki kabuk yavaş yavaş kırılarak bu stresi ya da baskıyı, basıncı azaltmaya çalışıyor. Hem bir fayın üzerinde deprem oluyorsa hem de magmanın hareketiyle ilgili bir deprem varsa bunların birbirini tetiklediği anlamına geliyor. Şu anda hem magmanın hareketiyle oluşan depremcikler diyelim, hem de oradaki fayın stres nedeniyle yaptığı depremler birlikte çalıştığı anlamına geliyor. Şu anda tetikleme mekanizması işliyor."