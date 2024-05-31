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Van'da ilk kez görüntülendi: Zehirli kocabaş engerek yılanı! Boyu 1,5 metre

09:43 - 31/05/2024 Cuma
IHA

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı'nda zehirli kocabaş engerek yılanı görüntülendi.

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Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı'nda zehirli kocabaş engerek yılanı görüntülendi.

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Erek Dağı'nda gezintiye çıkan doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar tarafından kocabaş engerek yılanı görüntülendi.

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Zehirli bir tür olan kocabaşın özellikle yüksek rakımlı yerlerde yaşadığını ifade eden Coşar, "Boyu 1,5 metre oluyor. Daha önce bu türün fotoğraf veya video kayıtlarını Van'da çeken olmamıştır. İlk tespiti ben yaptım. Tespitten sonra beni herkesim de arayanlar oldu. İlerideki tarihlerde kapsamlı bir şekilde çalışmalar yapacağım" dedi.

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#Erek Dağı
#Van
#İpekyolu
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