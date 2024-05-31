Van'da ilk kez görüntülendi: Zehirli kocabaş engerek yılanı! Boyu 1,5 metre

Zehirli bir tür olan kocabaşın özellikle yüksek rakımlı yerlerde yaşadığını ifade eden Coşar, "Boyu 1,5 metre oluyor. Daha önce bu türün fotoğraf veya video kayıtlarını Van'da çeken olmamıştır. İlk tespiti ben yaptım. Tespitten sonra beni herkesim de arayanlar oldu. İlerideki tarihlerde kapsamlı bir şekilde çalışmalar yapacağım" dedi.