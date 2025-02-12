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Yalnız yaşayan yaşlı kadının acı sonu: Evde kemikleri bulundu

Yalnız yaşayan yaşlı kadının acı sonu: Evde kemikleri bulundu

00:4812/02/2025, Çarşamba
AA
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İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Gülşen Çoğulu'nun uzun süre önce vefat ettiği ve evinde kemiklerine ulaşıldı. Cesedin kalıntıları adli tıpa gönderilirken, Çoğulu'nun yıllardır yalnız yaşadığı belirtildi.

Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Gülşen Çoğulu'dan (87) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.


Bunun üzerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve çilingirle adrese gitti.

Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polis ve sağlık ekipleri, uzun süre önce hayatını kaybeden Çoğulu'nun cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleriyle karşılaştı.



Cesedin kalıntıları, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Yaşamını yitiren kadının eşinin 23 sene önce vefat ettiği, çocuğunun bulunmadığı ve uzun süredir yalnız olduğu belirtildi.

Çoğulu'yla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve ulaşamadıklarını ifade eden yakınlarının da bir süre önce polis merkezine başvurdukları öğrenildi.



#İzmir
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#Kemik

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