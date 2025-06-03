Yarım asırlık demirci usta vatandaşları uyardı: Bunu yapmayın kurbanda sorun yaşarsınız

"Yanlış bilenen bıçak kurbanı kesmez"





İbrahim Germi, usta eli değmeden yapılan biley işlemlerinin bıçaklara zarar verdiğine dikkat çekerek, "Eskiden sadece ustalar bileme yapardı, şimdi herkes eline taş alıyor. Oysa yanlış bilenen bir bıçak kurbanı kesemez, eziyet olur. Bu işin ustalıkla yapılması lazım. Bu yıl bıçak bileme ücreti 30 TL, balta ve nacak 50 TL, ocakta işlem görenler ise 100 TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu.