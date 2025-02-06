Fay hattı boyunca yüzeye gelebildiği durumlarda bu tür alev parlamalarının görülebileceğini aktaran Sözbilir, "Tabii ki oradaki atımın durumuna bağlı olarak değişiyor ama 1999 depreminde de bunu gözledik. Daha başka depremlerde de. 2023'teki depremde tamamen yerin altında aşırı derecedeki basınç sonucunda ortaya çıkan olay. Her depremde değil özellikle büyük ölçekli depremlerde oluşur. Yıkım derecesinin başladığı depremlerde. Şimdi Türkiye'de 6 ve üstü büyük depremlerde 6'dan büyük deprem olduğunda can ve mal kaybının başladığı eşik değer o. O eşik değerin üstündeki depremlerde görülebilen bir olay bu." diye konuştu.