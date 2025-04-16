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Yetkililer çöplüğe dönen Çırçır Tepesi'ne müdahale etti: Beton bloklarla kapatıldı

Yetkililer çöplüğe dönen Çırçır Tepesi'ne müdahale etti: Beton bloklarla kapatıldı

12:1316/04/2025, Çarşamba
IHA
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Daha önce çöplüğe dönen Tekirdağ Süleymanpaşa'daki Çırçır Tepesi, medyaya yansıyan haberler sonrası beton bloklarla kapatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan ve şehrin en güzel manzaralarından birine sahip olan Çırçır Tepesi'nde yaşanan çevre kirliliği sonrası yetkililer harekete geçti. 

"Çırçır Tepesi çöplüğe döndü" başlığıyla medyaya yansıyan haberin kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından, tepede önlem alındı.

 Duyarsız vatandaşların yoğun olarak gece saatlerinde ve hafta sonlarında ziyaret ettiği alanda bırakılan çöpler nedeniyle oluşan çevre kirliliği tepkilere neden olmuştu.

Tepedeki olumsuz görüntülerin önüne geçmek amacıyla yetkililer tarafından bölgeye beton bloklar yerleştirildi. Bu sayede araçla çıkışların sınırlandırılması ve gelişigüzel atık bırakılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.


#çırçır tepesi
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