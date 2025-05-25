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Yolcu otobüsü ile tur midibüsü çarpıştı: 28 yaralı

Yolcu otobüsü ile tur midibüsü çarpıştı: 28 yaralı

13:5225/05/2025, Pazar
DHA
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Isparta'da yolcu otobüsü ile tur midibüsünün çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 28 kişi yaralandı. Otobüsün çekiciyle kaldırılması sırasında yol bir süre ulaşıma kapandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Koçtepe Kavşağı mevkiinde meydana geldi.


Ramazan Açan (27) idaresindeki 06 EIU 487 plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Akgün'ün (51) kullandığı 16 AUP 766 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı. Savrulan tur midibüsü şarampole düştü.


İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yolcuların bir kısmı midibüsün camlarını kırıp dışarı çıktı.


Kazada, iki araçta bulunan 28 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.


Otobüsün çekiciyle kaldırılması sırasında yol bir süre ulaşıma kapandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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