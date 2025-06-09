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Yollarda bayram tatili dönüşü yoğunluk yaşanıyor

Yollarda bayram tatili dönüşü yoğunluk yaşanıyor

14:319/06/2025, Pazartesi
AA
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminin İstanbul istikametinde, Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu arttı.

Bayramın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle İstanbul istikametinde başlayan akıcı yoğunluk devam ediyor.

İstanbul yönünde zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk, Kandıra Gişeler çıkışı sonrası Bekirdere Rampası mevkisi, Gültepe ve Korutepe tünelleri çıkışına kadar etkili oluyor.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinin Derince mevkisinde de trafik akıcı yoğunlukta sürüyor.

Otoyolun Sakarya geçişi İstanbul istikameti Hendek, Akyazı ve Arifiye kesiminde de akıcı yoğunluk devam ediyor.

Sapanca geçişinde ise artan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

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