100 yaşında kanserle mücadelesini kazandı: Uzun ömrün sırrını 3 püf noktayla açıkladı

ABD’de yaşayan Layne Horwich, 100. yaşından kısa bir süre sonra kansere yakalandı. Ancak yaşına aldırmadan mücadele eden Horwich, geçirdiği başarılı ameliyat sonrası 101 yaşında tamamen sağlığına kavuştu. Azmiyle ilham kaynağı oldu. Uzun ömrünün hikayesi ise şaşırttı.
101 yaşındaki Layne Horwich, kanserle mücadelesini kazanarak herkese umut verdi. Horwich’in hikayesi, yaşın sadece bir sayı olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Tesadüfen fark edildi
Horwich, vücudunda bir kitle fark etti. Bunun üzerine torununun desteğiyle mamografi çektirdi ve birinci evre kanser teşhisi konuldu.
Doktorlar üç seçenek sundu: Hiçbir şey yapmamak, ilaç tedavisi veya ameliyat. Horwich, kararlı bir şekilde ameliyatı seçti.
Chicago yakınlarındaki Highland Park Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçiren Horwich, tümörün alındığı bir lumpektomi ameliyatı oldu.
Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz atlatan Horwich, kemoterapi veya radyasyon tedavisine ihtiyaç duymadan tamamen iyileşti. Tıbbi ekibi, onun azmi, uyumu ve aktif yaşam tarzından oldukça etkilendi.
Hareket, pozitiflik, sosyal bağlar
Layne Horwich uzun yaşamını sağlıklı beslenmeye, düzenli egzersize, pozitif bir bakış açısına ve güçlü aile bağlarına bağlıyor. 92 yaşına kadar düzenli tenis oynayan Horwich, hâlâ aktif bir hayat sürdürüyor. Kitap okuyor ve günlük işlerini bağımsızca sürdürüyor.
'İlham olsun istiyorum'
101 yaşına girerken ehliyet sınavını geçen Layne Horwich, üç kızı, yedi torunu ve yedi torun çocuğuyla birlikte yaşamını sürdürüyor. En büyük dileği, hikayesinin diğer kadınlara erken teşhisin ve düzenli kontrollerin önemini fark ettirmesi. Dr. Pesce de bu noktaya dikkat çekiyor: “Kadınlar onun hikayesini görüp sağlıkları konusunda daha proaktif olmalı. Erken teşhis hayat kurtarır”