100 yaşında kanserle mücadelesini kazandı: Uzun ömrün sırrını 3 püf noktayla açıkladı

'İlham olsun istiyorum'

101 yaşına girerken ehliyet sınavını geçen Layne Horwich, üç kızı, yedi torunu ve yedi torun çocuğuyla birlikte yaşamını sürdürüyor. En büyük dileği, hikayesinin diğer kadınlara erken teşhisin ve düzenli kontrollerin önemini fark ettirmesi. Dr. Pesce de bu noktaya dikkat çekiyor: “Kadınlar onun hikayesini görüp sağlıkları konusunda daha proaktif olmalı. Erken teşhis hayat kurtarır”