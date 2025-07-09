2024'te en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu: İşte Türkiye'nin listedeki yeri

2024 yılında en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu. Uluslararası araştırma şirketi Euromonitor’un verilerine göre uluslararası ziyaretçi sayıları, küresel turizm hareketliliğinin yeniden canlandığını ortaya koydu. Tayland'ın başkenti Bangkok, yoğun ilgi gören destinasyonlardan biri olurken, Türkiye’den İstanbul ve Antalya da dünya genelinde öne çıkan şehirler arasında yer aldı. İşte dünyada en çok ziyaret edilen 10 şehir.
Avrupa'da Londra ve Paris, her zamanki gibi yüksek turist çekmeye devam etti. Orta Doğu'da Mekke ve Dubai dikkat çekerken, Asya'dan Hong Kong, Makao ve Kuala Lumpur da önemli ziyaretçi akışıyla listede yer aldı. Bu şehirler, kültürel zenginlikleri, alışveriş imkanları, dini ve tarihi önemiyle uluslararası turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
İŞTE 2024 YILINDA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ŞEHİRLER
(Uluslararası ziyaretçi sayısı (milyon))
10- Kuala Lumpur – 16,5 milyon
9- Paris – 17,4 milyon
8- Makao – 18 milyon
7- Dubai – 18,2 milyon
6- Antalya – 19,3 milyon
5- Mekke – 19,3 milyon
4- Hong Kong – 20,5 milyon
3- Londra – 21,7 milyon
2- İstanbul – 23 milyon
1- Bangkok – 32,4 milyon