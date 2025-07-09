2024'te en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu: İşte Türkiye'nin listedeki yeri

Avrupa'da Londra ve Paris, her zamanki gibi yüksek turist çekmeye devam etti. Orta Doğu'da Mekke ve Dubai dikkat çekerken, Asya'dan Hong Kong, Makao ve Kuala Lumpur da önemli ziyaretçi akışıyla listede yer aldı. Bu şehirler, kültürel zenginlikleri, alışveriş imkanları, dini ve tarihi önemiyle uluslararası turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.