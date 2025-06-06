35 kişiyi ölümden kurtaran nakliyeci: Hayatımda böyle bir şey görmedim

Yani o ara ne başardığımın farkında bile değildim. Bu makinemi gören bütün eş dostlar aradı. ‘Allah razı olsun senden' dediler. Daha önce hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Deprem zamanında böyle bir kargaşa yaşadık. Yani o diyor önce benim eşyamı kurtar, o diyor önce benim eşyamı kurtar. Bu böyle bir şey değildi. İnsanlar ağlıyordu, çaresizdi. Birbirleriyle kavga edecek insanlar gördüm. Birbirleriyle kavga ettiler. O dedi önce benimkini, o dedi önce benimkini kurtar diye. Kimseyi dinlemedim, dinlesem daha az kişiyi kurtarmış olurduk. En üstten başlayıp aşağı doğru geldim. Çünkü onlar sistemi bilmiyor” diye konuştu.