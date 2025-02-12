Ankara'da annelerinin öldürdüğü 2 çocuk toprağa verildi: Babamın sözleri yürekleri dağladı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Şubat'ta meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok, henüz bilinmeyen bir sebeple evdeki çocukları Afra Sümeyye Dereci (10), Muhammet Ali Dereci (7) ve A.B.D.'nin (12) bileklerini kesti.