Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ankara'da annelerinin öldürdüğü 2 çocuk toprağa verildi: Babamın sözleri yürekleri dağladı

Ankara'da annelerinin öldürdüğü 2 çocuk toprağa verildi: Babamın sözleri yürekleri dağladı

17:5512/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
<p>Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Şubat'ta meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok, henüz bilinmeyen bir sebeple evdeki çocukları Afra Sümeyye Dereci (10), Muhammet Ali Dereci (7) ve A.B.D.'nin (12) bileklerini kesti.&nbsp;</p>
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Şubat'ta meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok, henüz bilinmeyen bir sebeple evdeki çocukları Afra Sümeyye Dereci (10), Muhammet Ali Dereci (7) ve A.B.D.'nin (12) bileklerini kesti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok Dereci'nin, bileklerini keserek ölümüne sebep olduğu Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci, Kartal'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede baba Mehmet Dereci, çocuklarının tabutlarının başında, "Koruyamadım" diyerek ağladı.

Komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan A.B.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren A.B.D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Tutuklanan anne Serpil Altınok Dereci, ruhsal durumunun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇOCUKLAR TOPRAĞA VERİLDİ

Olayda hayatlarını kaybeden Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin cenazeleri, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirildi.

Kardeşlerin cenazeleri bugün Kartal'daki Kavaklı Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ailenin sevenlerinin katıldığı cenazede baba Mehmet Dereci, çocuklarının tabutlarının başında "Koruyamadım" diyerek ağladı.

#Ankara
#Cinayet
#Ölüm

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçları var?