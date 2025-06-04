24 haftalık doğdu, derisi yoktu… Minik Everleigh 131 gün yoğun bakımda kaldı. Doktorlar, yanık tedavisinde kullanılan balık derisiyle mucizeyi gerçekleştirdi. Annesi ise yaşadıkları süreci tek cümleyle özetledi: “O benim küçük denizkızım.”
131 günlük yaşam mücadelesi
ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan Shelby ve Trey Beckwith çifti, hamileliklerinin yalnızca 24. haftasında dünyaya gelen kızları Everleigh için zorlu bir sürecin içine girdi. Normal doğum tarihinden 4 ay önce, yalnızca 680 gram ağırlığında dünyaya gelen Everleigh, doğumun ardından tam 131 gün boyunca yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verdi.
Solunum ve cilt sorunları baş gösterdi
Erken doğumun ardından minik Everleigh’in gelişim sürecinde ciddi problemler yaşandı. Akciğerleri tam olarak gelişmediği için solunum cihazına bağlandı. En büyük sorunlardan biri ise henüz tam oluşmayan cildi oldu. Cilt tabakasının yetersizliği, enfeksiyon riskini artırırken, klasik yöntemlerle tedaviye yanıt alınamıyordu.
Doktorlardan bilimsel açıklama
Everleigh’in tedavisini yürüten ekip, bu yöntemle ciltteki nem kaybının önlendiğini, aynı zamanda bağ dokunun hızla iyileştiğini ifade etti. Doktorlara göre balık derisi, hem enfeksiyon riskini azaltıyor hem de yeni doku oluşumunu destekliyor. Bu tür vakaların artması durumunda yöntemin daha da yaygınlaşabileceği belirtiliyor.
Umut balık derisinden geldi
Doktorlar, geleneksel tedavilerin işe yaramadığı noktada sıra dışı bir yönteme başvurdu: balık derisi tedavisi. Özellikle yanık ve doku kaybı vakalarında uygulanan bu yöntemde, steril edilmiş balık derileri, vücudun hasarlı bölgelerine yerleştirilerek doğal iyileşme süreci destekleniyor. Everleigh’in durumunda da bu teknik umut oldu.
Ailesi "küçük denizkızım" diyor
Anne Shelby Beckwith, bu sıra dışı tedaviden sonra kızına “küçük denizkızım” lakabını taktıklarını söyledi. Süreci sosyal medya üzerinden paylaşan anne, benzer durumdaki ailelere umut olmak istediklerini belirtti. “Her şey çok belirsizdi, ama o savaşmayı seçti” diyen anne, yaşadıkları zorlu yolculuğu gözyaşları içinde anlattı.