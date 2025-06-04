Doktorlardan bilimsel açıklama

Everleigh’in tedavisini yürüten ekip, bu yöntemle ciltteki nem kaybının önlendiğini, aynı zamanda bağ dokunun hızla iyileştiğini ifade etti. Doktorlara göre balık derisi, hem enfeksiyon riskini azaltıyor hem de yeni doku oluşumunu destekliyor. Bu tür vakaların artması durumunda yöntemin daha da yaygınlaşabileceği belirtiliyor.