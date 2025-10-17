Arnavutköy'den Gazze'ye dayanışma eli: Esnafın bir günlük hasılatı vatandaşın bir günlük alışverişi Gazze'ye bağışlanacak

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bugünkü Hasılatım Gazze İçin, Bugünkü Alışverişim Gazze İçin' kampanyasında Arnavutköy esnafı ve vatandaşlar tek yürek oldu. Gün boyu yapılan alışverişlerden elde edilen gelir, Arnavutköy Gıda Bankası aracılığıyla Kızılay üzerinden Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve bölgedeki mağdur vatandaşlara destek olmak amacıyla Arnavutköy Belediyesi anlamlı bir dayanışma kampanyası düzenledi. 'Bugünkü Hasılatım Gazze İçin, Bugünkü Alışverişim Gazze İçin' sloganıyla hayata geçirilen etkinlikte, Arnavutköy esnafı ve vatandaşları gönül birliğiyle hareket etti. Gün boyu yapılan alışverişlerden elde edilen tüm gelir, Arnavutköy Gıda Bankası aracılığıyla Kızılay üzerinden Gazze'ye gönderilecek.
Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programa Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
'GAZZE BİZİM KALEMİZDİR'
Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Gazze'de yaşanan insanlık dışı zulme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Yaklaşık 70 bin insanın hayatını kaybettiği, yüzbinlerce insanın yaralandığı bu coğrafyada insanlık büyük bir imtihandan geçiyor. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte insanlığın sesi olmuştur. Gazze bizim kalemiz, Filistin bizim kalemizdir. Burada yapılan her yardım, oradaki kardeşlerimizin umutlarının yeniden filizlenmesine vesile olacaktır. Gazzelilerin direnişi bizim onurumuzdur."
'GERÇEK KAZANÇ, MAZLUMUN YÜZÜNDEKİ TEBESSÜMDÜR'
Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçe halkının yardımseverliğine dikkat çekerek “Bugünkü alışverişimiz Gazze için, bugünkü hasılatımız Gazze için diyerek çıktığımız bu yolda, Arnavutköy'ün gönlü büyük insanlarıyla birlikteyiz. Topladığımız her yardım, Gazze'deki masum çocukların yüzünü güldürecek, bir ailenin sofrasına bereket katacaktır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı diplomasi trafiği sayesinde kalıcı barışın temellerinin atıldığı bu dönemde, bizler de dualarımız ve yardımlarımızla kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
'MESCİD-İ AKSA'NIN ZİNCİRLERİ DE KIRILACAK'
Programda söz alan İlim Yayma Cemiyeti Arnavutköy Şube Başkanı Mesut Yavuz ise "Nasıl ki Ayasofya'da zincirler kırıldıysa, inanıyoruz ki Mescid-i Aksa'da da zincirler kırılacak, Müslümanlar özgürce ibadet edeceklerdir. Bizler de bu yolda safımız belli olsun, yerimiz belli olsun diyerek bu dayanışmaya omuz veriyoruz" ifadelerini kullandı.
ESNAFLARDAN GAZZE'YE DESTEK MESAJI
Kampanyaya katılan esnaflar da Gazze'deki kardeşlerine destek olmanın manevi huzurunu yaşadıklarını belirtti. Esnaflardan Emine Bilge Karabulut, “Belediye Başkanımız sayın Mustafa Candaroğlu'na bu anlamlı destek için teşekkür ediyoruz. Bizler de bu kampanyanın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gazzeli kardeşlerimize yardım eli uzatmak hepimizin görevi. Tüm vatandaşlarımızı desteğe davet ediyoruz" dedi.
Bir diğer esnaf Azra Nur Öztürk ise “Bu programda Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek bizim için büyük bir onur. Arnavutköy Belediyesi'ne ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Dayanışma duygusunu en güçlü şekilde hissettik" ifadelerini kullandı.
YARDIMLAR GIDA BANKASI ÜZERİNDEN KIZILAY'A ULAŞTIRILACAK
Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Arnavutköy Gıda Bankası aracılığıyla Kızılay üzerinden Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yardımlar, öncelikli olarak gıda, ilaç, hijyen ve barınma malzemelerinin temininde kullanılacak.
Programın sonunda Belediye Başkanı Candaroğlu, Kaymakam Hersanlıoğlu ve protokol üyeleri ilçedeki esnafları ziyaret ederek alışveriş yaptı, dayanışma kampanyasına katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti.