Arnavutköy'den Gazze'ye dayanışma eli: Esnafın bir günlük hasılatı vatandaşın bir günlük alışverişi Gazze'ye bağışlanacak





'MESCİD-İ AKSA'NIN ZİNCİRLERİ DE KIRILACAK'





Programda söz alan İlim Yayma Cemiyeti Arnavutköy Şube Başkanı Mesut Yavuz ise "Nasıl ki Ayasofya'da zincirler kırıldıysa, inanıyoruz ki Mescid-i Aksa'da da zincirler kırılacak, Müslümanlar özgürce ibadet edeceklerdir. Bizler de bu yolda safımız belli olsun, yerimiz belli olsun diyerek bu dayanışmaya omuz veriyoruz" ifadelerini kullandı.





ESNAFLARDAN GAZZE'YE DESTEK MESAJI





Kampanyaya katılan esnaflar da Gazze'deki kardeşlerine destek olmanın manevi huzurunu yaşadıklarını belirtti. Esnaflardan Emine Bilge Karabulut, “Belediye Başkanımız sayın Mustafa Candaroğlu'na bu anlamlı destek için teşekkür ediyoruz. Bizler de bu kampanyanın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gazzeli kardeşlerimize yardım eli uzatmak hepimizin görevi. Tüm vatandaşlarımızı desteğe davet ediyoruz" dedi.





Bir diğer esnaf Azra Nur Öztürk ise “Bu programda Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek bizim için büyük bir onur. Arnavutköy Belediyesi'ne ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Dayanışma duygusunu en güçlü şekilde hissettik" ifadelerini kullandı.











