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Ava giderken telef oldu: Görünce hayrete düştü, 'Şaşırdım kaldım'

Ava giderken telef oldu: Görünce hayrete düştü, 'Şaşırdım kaldım'

19:273/03/2025, Pazartesi
IHA
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Olay Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşandı. Balık yetiştiriciliği yapılan işletmede çalışan Ramazan Gültekin gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi'nde balık yetiştiriciliği yapılan işletmedeki havuzun içerisinde şahin olduğu fark edildi. Avlanmak için havuza dalış yapan ve çıkamayınca telef olan şahin, işletme çalışanları tarafından havuzdan çıkarıldı.

İşletme çalışanı Ramazan Gülten, yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Balık havuzunu temizlerken şahini fark eden 25 yaşındaki Ramazan Gülten, "Balık havuzunu temizlemeye gittiğim sırada suyun köşesinde telef olmuş şahin buldum. İşletmemiz pazartesi günleri kapalıydı burada kimse olmadığı sırada balıkları gözüne kestirmiş suya dalmış ama çıkamamış. Şahini balık havuzunda görünce bir anda şaşırdım kaldım ve şahinin telef olmasına çok üzüldüm. Balıkların bulunduğu havuz sürekli aktığı için temizlenmiş ama biz de işletme olarak ekstra suda temizlik yaptık" şeklinde konuştu.

#Hatay
#Şahin
#Balık

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