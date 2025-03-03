Ava giderken telef oldu: Görünce hayrete düştü, 'Şaşırdım kaldım'

Balık havuzunu temizlerken şahini fark eden 25 yaşındaki Ramazan Gülten, "Balık havuzunu temizlemeye gittiğim sırada suyun köşesinde telef olmuş şahin buldum. İşletmemiz pazartesi günleri kapalıydı burada kimse olmadığı sırada balıkları gözüne kestirmiş suya dalmış ama çıkamamış. Şahini balık havuzunda görünce bir anda şaşırdım kaldım ve şahinin telef olmasına çok üzüldüm. Balıkların bulunduğu havuz sürekli aktığı için temizlenmiş ama biz de işletme olarak ekstra suda temizlik yaptık" şeklinde konuştu.