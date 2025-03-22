Baharı bekleyen Kars'a kar şoku: Sıcaklık sıfırın altına düştü

Kars'ta aniden bastıran kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü. Meteoroloji yetkilileri, Kars'ta soğuk havanın birkaç gün daha etkili olacağını belirtirken, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor.
Kar yağışının devam ettiği Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülürken, kentte ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.