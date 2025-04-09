Balkondan düşerek hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı: Eşi gözyaşlarına boğuldu

Törende konuşan Antalya İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, "Hekimin ölümü bir başka oluyor. Hekim de bir alimdir. Hamdi Oğrağ kardeşimiz gerek asistanlığı, gerekse uzmanlık görevi süresince hastalarından, birlikte çalıştığı arkadaşlarından ve amirlerinden övgü alan bir insandı. Herkese nasip olmayacak bir meslek yaşamı yaşadı. Hekim olmak zordur. Hekimin verdiği sınavı diğer meslek birimleri vermiyor. Bizler çok sınavlardan geçerek buralara geliyoruz. Ve kendi ailemizi çocuklarımızı düşünmeden, hep yanımızdakilerin hayatlarını, sağlıklarını düşünen insanın adıdır hekim. Kendisi de böyle bir insandı" dedi. Törenin ardından Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya götürüldü.



