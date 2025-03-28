"Nohut, fasulye ve mercimeği tencere yemeği dışında insanların tüketebileceği forma getirmeye çalışıyoruz. Özellikle vegan, glütensiz beslenme ihtiyacı olan ve laktoz intoleransı (bir sindirim sistemi hastalığı) bulunan kişilere yönelik bir ürün çıkarmaya çalıştık. Sütle üretilmiş peynirleri tüketmeyenler, bu ürünü alternatif kahvaltılık olarak veya salatalarında kullanabilecekler. Bazı çocuklar bakliyat tüketmeyi sevmiyor. Biz de bu tarz peynir benzeri ürünle dikkatlerini çekeceğiz ve nohudu beslenmelerine dahil edeceğiz."