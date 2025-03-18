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Çaya 1 kaşık ekleyin: Hem lezzetini hem faydalarını artırıyor

Çaya 1 kaşık ekleyin: Hem lezzetini hem faydalarını artırıyor

Pınar Görgü
Pınar Görgü
16:0818/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Çay, dünya genelinde sudan sonra en çok tercih edilen içeceklerden biri. Çay, sadece keyifli bir içecek olmakla kalmıyor aynı zamanda sağlık açısından birçok faydası da bilimsel olarak kanıtlandı. Daha lezzetli hale getirmek için çaya eklenen bir gıda ise hem tadını güzelleştiriyor hem de faydalarını artırıyor.

Çay, ülkemizde vazgeçilmez içeceklerin başında geliyor. Kimisi açık çay severken, kimisi ise demli tercih ediyor.

Ancak çayı daha lezzetli hale getirmenin bir yöntemi var.

Çayın içine karanfil eklemek, hem lezzetini zenginleştiriyor hem de sağlık açısından fayda sağlıyor.


Karanfilin antioksidan özellikleri, çayın içeriğini güçlendirerek bağışıklık sistemini destekliyor. Bu doğal karışım, keyifli bir içecek deneyimi sunarken vücuda da fayda sağlıyor.

Karanfilin sıcak bir çayla birleştiğinde ortaya çıkardığı koku, hem zihinsel olarak rahatlatıcıdır hem de sizi canlandırır.


Karanfilin içerdiği maddeler, vücutta toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Özellikle soğuk algınlığına karşı koruyucu bir etki sunar.

Uzman Dr. Fatih Günay, karanfilin boğaz ağrısına iyi geldiğini ve boğazdaki tahrişin geçmesine yardımcı olacağını belirtti.

Özellikle ağır yemeklerden sonra içilen bir fincan siyah çay ve karanfil karışımı, mideyi rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır.

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