Çöp ev dramı belediyenin müdahalesiyle son buldu: 80 yaşındaki çift kızları ve yeğenleri bu evde yaşıyor

Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre aile, uzun süredir içine kapanmış ve yardım taleplerine yanıt vermemiş. Komşular, evden yayılan kokular nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını ancak içeride dört kişinin bu koşullarda yaşadığını öğrenince derin bir üzüntü duyduklarını belirtti.