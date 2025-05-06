Erbil’deki Tekke: Osmanlı Mirasını Koruyor

Tekke sorumlusu Hana Kaki Hiran, yaptığı açıklamada, Hiran bölgesinin dini, ilmi ve tarikat anlamında başat bir rol oynadığını belirtirken, el yazması eserlere büyük önem verdiklerini, bu eserleri özel bir odadaki kütüphanede koruduklarını anlattı. Irak rejiminin 1961'de Hiran'ı hedef aldığına işaret eden Hiran, atılan roketlerden birinin Hiran Tekkesine düştüğünü ve birçok el yazması ile belgenin yanarak yok olduğunu söyledi. Hiran, o zamandan kalan ve korunan diğer el yazmalarının bir bölümünün ise Irak rejiminin 1987 yılında yaptığı bir bombardımanda yok olduğunu dile getirdi.