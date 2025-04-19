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Eriyen karlar Mençuna Şelalesi'ni coşturdu: Doğaseverler akın etti

Eriyen karlar Mençuna Şelalesi'ni coşturdu: Doğaseverler akın etti

17:5319/04/2025, Cumartesi
IHA
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<p>Artvin'in Arhavi ilçesinde yer alan ve bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Mençuna Şelalesi, karların erimesiyle birlikte coşkulu akışıyla doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.</p>
Artvin'in Arhavi ilçesinde yer alan ve bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Mençuna Şelalesi, karların erimesiyle birlikte coşkulu akışıyla doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.

Artvin'in doğal güzelliklerinden Mençuna Şelalesi, karların erimesiyle birlikte coşkusu artınca ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Yoğun kış mevsiminin ardından etkileyici manzaraya kavuşan şelale, Kamilet Vadisi'ne akın eden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Arhavi'ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alan Mencuna Şelalesi, baharın gelmesiyle birlikte canlandı.

Karların erimesiyle su debisinin artması, şelaleyi izlemeye gelen vatandaşlara görsel şölen sundu. 90 metre yüksekliğinden dökülen suyun çıkardığı ses ve çevresindeki yeşil doğa, ziyaretçilere huzur dolu anlar yaşattı.

Doğa yürüyüşü yaparak şelaleye ulaşan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Ziyaretçiler, Mençuna'nın özellikle bahar aylarında görülmesi gereken bir doğa harikası olduğunu belirtiyor.

#meçuna şelalesi
#doğal güzellik
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