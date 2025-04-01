Eskiden önünden geçilmeye korkuluyordu: Zindankapı 2 bin 500 yıl sonra sanatla hayat buldu

Müzeye gelen ziyaretçilerin, geçmişindeki profilinden dolayı o ruhu taşıdıklarını ve zaman zaman gergin olduklarını söyleyen Özkılınç, şöyle konuştu:





“Aslında Zindankapı, çok ilginç bir hikayeyi barındırıyor. Yani burası milattan önce 2'nci yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar bir zindan ve ölüm cezalarının infaz edildiği bir yer. Yani hiç kimsenin gelmek istemediği, önünden geçmek istemediği bir yer. Ama günümüzde herkesin görmek ve gezmek için can attığı bir yer haline geldi. Yani böyle de ilginç bir öyküsü var. Bahçeye girer girmez Kanlı Kuyu sizi karşılıyor. Çocuklar soruyor. Bazen biz bile tereddütte kalıyoruz. Yani çocuklara bunu açıklayalım ama bir gerçeklik var. Ve Kanlı Kuyu, bir rivayete göre cezalandırılan insanların atıldığı ve Cilimboz Deresi'nden çıktığı bir yer. İçeri girerken çocuklarda o şeyi görüyoruz. Ama biliyorsunuz günümüzün çocukları böyle maceraya, böyle bu tür gizemli şeylere de meraklı oluyorlar. Bir Harry Potter kitabı gibi düşünün yani bunu. İçeri giriyorlar, merak ediyorlar. İşte, ‘Zindanlar buradaydı' diyorlar. Üst kata çıkıyorlar, uygarlıkları görüyorlar. Hatta katlarımızdan birinde, surların içinde bulunan, bugün artık yanılmıyorsam 6 mahalle var. Oranın gelişimini gösteren bir mapping var. Örneğin elinizle hareket ettirdiğinizde 700'üncü yılı, 750'nci yılı, işte 800, 900, 1100, 1315'te nasıldı surların içi, 1845'te nasıldı, 1940'a kadar getirilmiş bir şey. Onu da merak ediyorlar, bir oyun gibi adeta. Ama bu oyun yoluyla da tarihi öğreniyorlar. Yani aslında amaçlanan şeylerden birisi de bu. O oyunla geçmişi öğrenmek, tarihi öğrenmek. Aslında burada adaleti öğrenmek de var. Hapisten, tutsaklıktan, esaretten, biz şimdi çocuklara ve gençlere şeyi öğretmeye çalışıyoruz. Burayı bir eğitim merkezine de aslında dönüştürmüş oluyoruz. Tarihi öğreterek onlara, buranın, Bursa'nın aldığı yıllar içinde, yüzyıllar içinde aşamaları göstererek bir çeşit aslında müzeler de eğitim yerleri aynı zamanda. Buna da hizmet ediyor burası. Özellikle 3'üncü kuleye geldiğinizde, oradaki mappingler gerçekten çok ilginç ve büyüleyici. Yani çocuklar ve gençler, hatta yetişkinler ondan da çok etkileniyor. Çok şiirsel bir anlatımı var. Yani hem tutsaklığın, hem esaretin, hem özgürlüğün, özgürlüğün kıymetini anlatan bir mappingimiz de var. Aslında bu ortam, tamamen görsel bir şovun olduğu bir mekan orası. Bu daha büyüleyici geliyor insanlara.”