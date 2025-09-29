Ev işi yapmak sadece evi düzenli tutmakla kalmıyor, sağlığınızı da koruyor. Sidney Üniversitesi’nden yapılan yeni araştırmaya göre, günlük yaşamda ev işleri sırasında kısa ama yoğun hareketler, kalp hastalıklarından kaynaklanan erken ölüm riskini azaltarak ömrü yaklaşık 6 yıl uzatabiliyor. Araştırmacılar, günde yalnızca 1’er dakikadan 5 set hareketin bile büyük fayda sağladığını belirtiyor.
Yeni bir araştırma, günlük yaşamda yapılan ev işleri sırasında kısa ve yoğun hareketlerin bile sağlığı koruyabileceğini ortaya koydu. Sidney Üniversitesi’nden Prof. Emmanuel Stamatakis ve ekibi tarafından yürütülen çalışmaya göre, günde 1’er dakikadan 5 set yapılan yoğun fiziksel aktivite, kalp hastalıklarından kaynaklanan erken ölüm riskini azaltarak ömrü yaklaşık 6 yıl uzatabiliyor.
Araştırma, Circulation adlı akademik dergide yayımlandı ve günlük yaşamda yapılan fiziksel aktivitelerin faydalarını ölçen ilk çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor. Çalışmada, 62 yaş ortalamasına sahip ve düzenli egzersiz yapmayan yaklaşık 24 bin kişinin bileklerine ivmeölçer takıldı ve 7 gün boyunca aktiviteleri izlendi.
Bulgular, günde 5 dakika yüksek yoğunlukta ya da 25 dakika orta yoğunlukta hareket etmenin kalp hastalığı riskini önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi. Bilim insanları, ev işleri, merdiven çıkmak veya kısa tempolu yürüyüşler gibi günlük hareketleri yoğunlaştırmanın bile sağlık açısından ciddi faydalar sağladığını belirtiyor.
Ancak yeni çalışma, günlük yaşamın içine kolayca eklenen kısa hareketlerin de kalp sağlığını korumada etkili olduğunu vurguluyor.
Araştırmacılar, özellikle düzenli spor yapamayan kişiler için, günlük aktivitelerde orta ve yüksek yoğunluklu hareketleri artırmanın kardiyovasküler riskleri azaltmak için uygulanabilir bir yol olduğunu söylüyor.