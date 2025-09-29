Yeni bir araştırma, günlük yaşamda yapılan ev işleri sırasında kısa ve yoğun hareketlerin bile sağlığı koruyabileceğini ortaya koydu. Sidney Üniversitesi’nden Prof. Emmanuel Stamatakis ve ekibi tarafından yürütülen çalışmaya göre, günde 1’er dakikadan 5 set yapılan yoğun fiziksel aktivite, kalp hastalıklarından kaynaklanan erken ölüm riskini azaltarak ömrü yaklaşık 6 yıl uzatabiliyor.