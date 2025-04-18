Hababam Sınıfı'nın efsaneleri 50'nci yılda buluştu: Fenerbahçe demek Hababam demek

Fenerbahçe dendiğinde akan suların durduğundan bahseden Gezmiş, “Hayatımın iki önemli olayından biri Hababam, diğeri Fenerbahçe. Fenerbahçe şampiyon olsun ya da olmasın, dünyanın en büyük spor kulüplerinden bir tanesidir” dedi.





Gezmiş, yıllar önce Fenerbahçe-Erciyes karşılaşmasında Hababam sınıfına özel yapılan jest hakkında, “O dönemki başkanımız Aziz Yıldırım bizi Kayseri Erciyes maçına davet etti. Tüm stat, 50 bin kişi “Hababam güm güm” diye bağırıyor. Tüylerimiz diken diken oldu. İlk golü atınca Sow, Kuyt, Caner, Gökhan ve hepsi gelip tek ayak üzerinde durdu” ifadelerini kullandı.