Ayrıca, yeterli Omega-3 yağ asidi almayan bireylerde depresyon ve öğrenme bozuklukları gibi sorunlara daha sık rastlandığı kanıtlanmıştır. Bu yağ asitleri, beyin sağlığını destekleyerek ruh halini ve bilişsel yetenekleri olumlu yönde etkiler.









Son zamanlarda yapılan bir araştırma, düzenli olarak yağlı balık tüketmenin beyinde daha fazla gri maddeye sahip olmayı sağladığını göstermiştir. Bu gri madde, beyinde karar verme, hafıza ve duygu kontrolü gibi hayati işlevler için büyük önem taşır.