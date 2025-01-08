Herakleia Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif: Bazı eserlerde pati izlerine rastlandı

Tarihi yapılarda ortaya çıkarılan mozaiklerde farklı hayvan figürlerinin dikkati çektiğini ifade eden Büyüközer, şöyle konuştu:





"Kazılarda ele geçirilen görseller, Herakleialıların çevrelerindeki hayvanları ne kadar iyi tanıdığını ve onlara olan ilgilerini bir kez daha ön plana çıkardığını görüyoruz. Bitkisel bezekler ve hayvan figürlerinin sıkça yer aldığı seramikler ve kandiller de bu halkın doğaya ve hayvanlara olan sevgisini gösteren bir diğer önemli buluntu. Herakleialıların, yaşadıkları doğayı ve hayvanları sadece yaşam alanlarının bir parçası olarak görmekle kalmayıp, doğayı ve hayvanları sanatla da taçlandırdıkları görülüyor."