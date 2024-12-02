Hobiyle başladı, şimdi Neşet Ertaş'la aynı listede: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirel'e hepsi ona ödül verdi

'BU ÖDÜL BANA REHBERLİK EDECEK'





Özcan Abacı, Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almanın kendisi için mutluluk verici olduğunu belirterek, "Bugün Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü Cumhurbaşkanımızın elinden almışsam demek ki ben çok yol katetmişim, çok şey başarmışım. O anlatılmaz yaşanır derler ya, bu böyle bir duygu aslında. Heyecanlı mıydın derseniz, inanın hiç heyecanlı değildim ama gururlu muydun derseniz, çok gururluydum. Çocuklarım vardı orada, bir sürü insanın karşısında sahnede, düşünsenize Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının elinden ödül almışsınız. Bu benim için çok büyük bir ayrıcalıktı. Ömrüm bundan sonraki döneminde de bu bana rehberlik edecek. Yani bir şeyleri başarmış olmak, bunun karşılığını almak, bu bana rehberlik edecek. İnşallah daha iyi şeylere sebep olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.