İmplanta doğal alternatif: Diş nakli

Hamile ve 18 yaş altındaki hasta grubuna genellikle bu tedaviyi uygulamadıklarını aktaran Prof. Dr. Alper Kuştarcı, "Bu durumlar dışında uygunluk varsa, motivasyonu da varsa talep eden hastalarımıza bu tedavileri yapıyoruz" dedi. Tedavi sonrası sürecin önemine dikkati çeken Dekan Kuştarcı, nakil yapılan hastaların düzenli takip edildiğini söyledi. Dokuların toparlanma süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kuştarcı, "İlk 2 hafta rutin kontroller yapılıyor, ardından aylık takiplerle dişin canlılığı izleniyor. Genellikle 6 ay ile 1 yıl içinde dokuların toparlanması sağlanıyor" diye konuştu.





Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin rejeneratif tedaviler ile ilgili yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğinin altını çizen Prof. Dr. Alper Kuştarcı, "Biz bunları hem literatüre sunuyoruz hem de kongrelerde gerekli sunumları yapıyoruz. Bu konudaki başarılarımız ile üniversite olarak öncülük ediyoruz" ifadelerini kullandı.