Kahveyi bu şekilde içmek ömrümüze ömür katıyormuş: Bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırma ortaya çıkardı

Dünya genelinde yapılan bir araştırma, kahvenin yalnızca enerji verici değil, aynı zamanda yaşam süresini yaklaşık iki yıl uzatabileceğini ortaya koydu. Kahvenin içerdiği antioksidanlar ve faydalı bileşikler, kalp-damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Peki nasıl? İşte basit ama etkili formülleri.

1 /15 Research Reviews dergisinde yayımlanan yeni bir incelemeye göre, kahve içmenin yaşam süresini yaklaşık iki yıl uzatabileceği belirtildi.

Peki, kahve çeşidi, miktarı ve demleme biçimi sağlığımızı nasıl etkiliyor?

2 /15 Portekiz'deki Coimbra Üniversitesi'nden bir ekip, daha önce yapılan dünya genelindeki 85 çalışmayı inceledi ve kahvenin ölüm oranları ile ilişkisini analiz etti.

3 /15 Kahve içmek ömrü uzatıyor Araştırma; günde yaklaşık üç fincan kahve içmenin, ortalama bir insanın ömrüne ek olarak 1,84 yıl kazandırdığını ortaya koyuyor.

4 /15 Önceki araştırmalar, kahvenin kalp krizlerini önleyebileceğini ve karaciğer hastalığı riskini azaltabileceğini göstermişti.

5 /15 Araştırmacılar, kahve tüketiminin ayrıca yaşlı yetişkinlerde yaygın olan kalp hastalığı, felç, solunum yolu hastalığı, bazı kanser türleri, diyabet, bunama, majör depresyon ve güçsüzlük gibi hastalık riskini düşürdüğünü söylüyor.

6 /15 Kahve neden yaşam süresini uzatabilir? Coimbra Üniversitesi'nde Nörobilim Profesörü ve incelemenin ortak yazarlarından biri olan Doktor Rodrigo Cunha, kahvedeki antioksidanların hücrelerin kimyasal bozulmasını azaltabildiğini ve hücrelerin iltihaplanma gibi zararlı etkilere maruz kaldıktan sonra daha iyi iyileşmesini sağlayabileceğini söylüyor.

7 /15 Her çeşidi ömrü uzatıyor Uzmanlar, "Kahvenin hem kafeinli hem de kafeinsiz bileşenleri sağlıklı ömrü uzatmaya yardımcı olabilirken, bu bileşenlerin oynadığı rolün ardındaki kesin mekanizmalar hakkında hâlâ bilmediğimiz çok şey var" şeklinde belirtti.

8 /15 Genetik faktörler de kahvenin sağlık yararlarının kapsamını etkiler.

Doktor Cunha, bazı kişilerin kahvenin etkilerini daha çabuk deneyimleyebileceğini söyledi.

9 /15 Nörolog olan Dr. Shannon Kilgore ise bu makalenin "çok çeşitli yaşlanma süreçleri hakkındaki mevcut verilerin bir birikimi" olarak görülebileceğini, ancak kahvenin uzun ömrü nasıl iyileştirebileceğine dair kesin mekanizmanın henüz bilinmediğini söyledi.

10 /15 Demleme yöntemi önemli Amerikan Tabipler Birliği (AMA) tarafından yakın zamanda düzenlenen bir panelde, French press ve espresso gibi filtresiz kahvelerin, "kötü" kolesterol olarak da bilinen LDL kolesterolünde küçük bir artışla ilişkili olduğu belirtildi.

11 /15 Günde kaç kahve içilmeli? Doktor Kilgore, günde 2 ila 3 fincan kahvenin bazı sağlık yararları olduğunu söyledi.









12 /15 Ancak, demleme, kavurma ve kahve çekirdeği türü, kahvedeki kafein miktarını etkileyebilir.

13 /15 Çalışmanın yazarları, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinin günde 400 mg'a kadar kafein (yaklaşık beş fincan kahve) miktarını çoğu yetişkin için orta ve güvenli bir miktar olarak değerlendirdiğini belirtti.

14 /15 Cunha, yaşlı yetişkinlerin sağlıklarını iyileştirmek için kahve tüketimlerini artırmamaları gerektiğini söyledi.

Çok fazla kafein tüketmek kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon ve anksiyete gibi semptomlara yol açabilir.