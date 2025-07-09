Karın şişliği sandı hastanede acı gerçekle yüzleşti: Meğer ölümcül bir hastalığın belirtisiymiş

Tüm zorluklara rağmen dirençli olduğunu söyleyen Tamsyn, “Erken teşhis edildiğim için minnettarım. Destek sistemim eşim Jaco ve 1 yaşındaki oğlumuz Elan benim için her şey demek” dedi. Gerrits, hastaneden taburcu olduktan sonra kemoterapiye devam etti.