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Karın şişliği sandı hastanede acı gerçekle yüzleşti: Meğer ölümcül bir hastalığın belirtisiymiş

Karın şişliği sandı hastanede acı gerçekle yüzleşti: Meğer ölümcül bir hastalığın belirtisiymiş

16:239/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Güney Afrika'da yaşayan 28 yaşındaki Tamsyn Gerrits, bir sabah karnındaki şişlikle uyandı. Başta sıradan bir sindirim sorunu sandı, ancak şişlik artınca hastaneye başvurdu. Yapılan kontroller, genç kadının ölümcül bir hastalıkla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Gerrits’in hayatı bu beklenmedik teşhisle tamamen değişti.

Güney Afrika'da yaşayan 28 yaşındaki Tamsyn Gerrits, sabah aynaya baktığında kendini beş aylık hamile gibi gördüğünü söyleyerek yaşadıklarının normal olmadığını anladı. Doktorların yaptığı tetkikler sonrası ortaya çıkan gerçek ise hayatını altüst etti.

Yapılan testler sonucunda hamile olmadığı ortaya çıkan Gerrits, ultrason ve ileri tetkiklere alındı.

Gerrits, “Cuma günü 12 santimetre olan kitle, Pazartesi 17 santimetreye ulaşmıştı. Çok hızlı büyüyordu” dedi. Doktorların acil ameliyat kararıyla yumurtalığı kurtarıldı ancak yapılan biyopsi sonucu, tümörün Grade 2 yani yüksek dereceli ve kanserli olduğu ortaya çıktı.


Cerrahlar, içinde saç, deri ve diş dokuları da bulunan dermoid kisti başarılı bir operasyonla çıkardı. Tamsyn, “Tümör ameliyat sırasında patladı, bu büyük bir şanstı. Aksi halde kansere ilerleyebilirdim” diye konuştu.


Agresif kemoterapi sürecine giren Gerrits, tedavinin fiziksel ve duygusal zorluklarıyla mücadele ettiğini belirtti. “İlk beş günde 8 kilo aldım, sonra hızlıca verdim. Saçlarım dökülmeye başlayınca hepsini kazıttım. Bu benim kontrolümü ele alma şeklimdi” dedi.

Tüm zorluklara rağmen dirençli olduğunu söyleyen Tamsyn, “Erken teşhis edildiğim için minnettarım. Destek sistemim eşim Jaco ve 1 yaşındaki oğlumuz Elan benim için her şey demek” dedi. Gerrits, hastaneden taburcu olduktan sonra kemoterapiye devam etti.

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