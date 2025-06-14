Kendi imkanlarıyla iş makinesi yapan genç köy tarımına katkı sunmak istiyor





Kapusuz yaptığı açıklamada, "Tamamen kendi tasarımım olan bu kepçeyi 3 ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkardım. Kullandığım malzemelerin yüzde 70'i yerli. 5 metre yüksekliğe kadar kaldırabiliyor. Özellikle köylerde kullanılacağını düşünüyorum. Destek alır ve devamı gelirse seri üretim olabilir. Maliyeti ise 250 - 300 bin TL civarında oldu" dedi.