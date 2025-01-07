Kuş gribi can aldı: Mutasyona uğrayan virüs süt ineklerine ve insanlara da bulaştı

ABD'nin Louisiana eyaletinde H5N1 virüsü (kuş gribi) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Geçtiğimiz ay evinin arkasındaki enfekte kuş ve tavuklardan virüs kapan 65 yaşındaki ilk ciddi vakanın hayatını kaybetmesi mutasyona uğrayan virüsün tehlikeli boyutlarını yeniden gözler önüne serdi. Dünya çapında on milyonlarca yabani ve evcil kuşu öldüren H5N1'in, yaklaşık bir yıldır ABD'deki süt ineklerinde de görülmeye başlaması ve insanlara sıçramasıyla birlikte yetkililer acil durum ilan etti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamada, enfekte inek ve tavuklarla temas eden ve göz kızarıklığı semptomlarıyla hastaneye giden 66 kişinin H5N1 testi pozitif çıktı. Bilim adamları Mart ayından bu yana ABD'nin 9 eyaletindeki inek popülasyonları arasında görüldüğü teyit edilen ve küresel çapta büyük tehdit oluşturan H5N1'in nasıl yayıldığını tespit etmeye çalışıyor.

1 /13 ABD'de kuş gribiyle ilgili ilk insan ölümü gerçekleşti. Louisiana'da geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılan ve ilk H5N1 vakası olarak kayıtlara geçen kişi hayatını kaybetti.



2 /13 Bu, ABD'de virüsle ilgili bilinen ilk ölüm olarak kayıtlara geçerken, virüsün kadının bahçesindeki enfekte kuş ve tavuklardan bulaştığı ortaya çıktı.





3 /13 Louisiana Sağlık Bakanlığı, 6 Ocak'ta ölümünü duyurduğu vakanın 65 yaşından büyük olduğunu ve başka sağlık sorunları da olduğunu bildirdi.





4 /13 Hastaneye giden 66 kişinin testi pozitif çıktı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, ABD'de toplam 66 kişi H5N1 için pozitif test edildi. Yapılan analiz, göz kızarıklığı gibi hafif semptomlar geliştiren çoğu kişinin enfekte inekler veya tavuklarla temas ettiğini ortaya koydu. Ayrıca, virüsün, çoğu kuş gribi virüsü için reseptörlerden yoksun olan insanların üst solunum yollarındaki hücrelere bağlanma yeteneğini artırabilecek birkaç değişiklik tespit etti.



5 /13 Süt ineklerine de sıçradı Dünya çapında on milyonlarca yabani ve evcil kuşu öldüren H5N1, yaklaşık bir yıldır ABD'deki süt ineklerinde de görülmeye başladı. Louisiana'daki kişiden alınan örneklerin genetik analizi, kişinin virüsün D1.1 genotipi ile enfekte olduğunu gösterirken, bu genotipin yabani kuşlarda yakın zamanda tespit edilen virüslere benzediği ancak sığırlarda yayılan versiyondan farklı olduğu belirtildi.



6 /13 4 büyükbaş hayvan çiftliğinde yapılan test pozitif çıktı Kuş gribi salgını, ABD'nin Kaliforniya eyaleti yönetimini de alarma geçirdi. 12 Aralık'ta Kaliforniya'nın güneyindeki 4 büyükbaş hayvan çiftliğinde yapılan kuş gribi testlerinin pozitif çıktığını duyuran Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, sağlık riski nedeniyle acil durum ilan edildiğini açıkladı.



7 /13 Ülkede OHAL ilan edildi Newsom yaptığı açıklamada, "Bu bildiri, devlet kurumlarının bu salgına hızlı bir şekilde yanıt vermek için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve esnekliğe sahip olmalarını sağlamak için hedeflenmiş bir eylemdir" dedi.



8 /13 H5N1 virüsü, kuş gribi nedir? Kuş gribi, genellikle kuşları etkileyen ancak bazen diğer hayvanlara ve insanlara da bulaşabilen, Avian Influenza Virüsü (AIV) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık olarak bilinir.



9 /13 H5N1 ölümcül mü? Dünya, özellikle kuşlar ve diğer hayvanlar arasında küresel çapta önemli hastalıklara ve ölümlere neden olan H5N1 virüsü ile çalkalanıyor. İnsanlara da bulaşan H5N1 virüsü, kuşların sindirim ve solunum sistemlerini etkileyebilir ve bazen ölümcül olabiliyor.





10 /13 H5N1 nasıl bulaşır? İnsanlarda kuş gribi genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas sonucu bulaşır.



11 /13 H5N1 kuş gribi mutasyonu bilim dünyasını alarma geçirdi Scripps Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, bu virüsün adapte olma ve muhtemelen insanlar arasında yayılma potansiyeline ışık tuttu. Araştırmacılara göre, bu varyantın hayvanlardan insan popülasyonuna sıçraması çok uzun sürmeyebilir ve bu da dikkatli gözetimi ve kısıtlamayı zorunlu hale getirebilir.



12 /13 İnsan hücrelerinde daha etkili Bu yeni araştırma, tek bir mutasyonun H5N1 kuş gribi virüsünün insan hücrelerine daha etkili bir şekilde tutunmasını nasıl sağlayabileceğini vurguluyor.

