Lav kayaları arasındaki 11 odalı 'Gizemli Kale' kalıntısının sırrı çözüldü

Kalenin tescil işlemiyle turizme hizmet edeceğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:





"Daha önce bu yapıyla ilgili bir tescil kaydı bulunmamaktaydı. Şimdi tescillenen bir eser haline geldi. Bu çalışma hem bölgeye hem de turizme katkılar sağlayacak. Lav taşlarının tam ortasında yer alıyor. Çok önemli bir noktada çünkü burası aynı zamanda tarihi İpekyolu güzergahı. Çaldıran Ovası'nın başlangıcını oluşturuyor. Herhangi bir saldırı esnasında rahatlıkla sığınabilecekleri bir noktada..."