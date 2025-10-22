Louvre Müzesi’nden çalınan mücevherlerin tahmini piyasa değeri belli oldu

Paris Savcısı Laure Beccuau, dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde gerçekleşen soygunda çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu açıkladı. Savcı ayrıca mücevherlerin eritilmesi durumunda değerinin çok düşeceğini söyledi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen soyguna ilişkin soruşturma sürerken, Paris Savcısı Laure Beccuau, çalınan mücevherlerin değerine ilişkin açıklamada bulundu.
Beccuau, müze yetkililerin çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ettiğini belirterek, ancak hırsızların mücevherleri eritmesi halinde bu miktarı elde edemeyeceklerini aktardı.
60 DEDEKTİF PEŞLERİNDE
Beccuau, soygunla dört kişinin bağlantısının olduğunu doğrulayarak, yetkililerin olay yerinde bulunan parmak izlerini incelediğini söyledi.
Fransa'da yaklaşık 60 dedektif, soygunu gerçekleştiren grubu arıyor.
ÇALDIKLARI BİR TACI DÜŞÜRDÜLER
Hırsızlar, 9 eser çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı ise düşürmüşlerdi.
Taç hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu.
Hırsızların, soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.
Sekiz safir ve 631 elmastan oluşan bir safir kolye.
MÜZEDEN ÇALINAN ESERLER:
Marie-Amélie ve Kraliçe Hortense koleksiyonlarından bir taç.
Bir çift safir küpe.
İmparatoriçe Marie-Louise’a ait 32 zümrüt ve bin 138 elmastan oluşan bir zümrüt kolye.
Marie-Louise'e ait bir çift zümrüt küpe.
"Relikyer" adıyla anılan bir broş.
İmparatoriçe Eugénie'ye ait bir taç (yaklaşık 2 bin elmas).